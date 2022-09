E’ il giorno delle elezioni politiche in Italia e ci sono i primi dati relativi all’affluenza alle ore 12. Al momento ha votato in tutta Italia il 19,23% degli elettori. Dato in linea con la precedente elezione dove alle ore 12 votarono il 19,52% degli elettori.

Secondo una rilevazione di Youtrend, “al momento l’affluenza parziale delle ore 12 è decisamente più alta nei comuni con più stranieri residenti (21%) rispetto a quelli con meno stranieri residenti (15%), oltre che in quelli con meno disoccupati (22%) rispetto a quelli con più disoccupati (15%)”.

Affluenza in Campania ore 12

Dati peggiori rispetto alla media nazionale si registrano in Campania dove alle ore 12 ha votato il 12,45% degli elettori. Alla precedente tornata elettorale era il 16,96%.

A Giugliano ha votato l’11,03% rispetto al 16% della scorsa elezione, a Napoli l’11,46% rispetto al 15%, a Mugnano l’11%, a Melito il 10,61%, a Qualiano l’11,34%, a Sant’Antimo l’11,10%, a Marano il 10,78%, a Frattamaggiore il 15,05% il dato più alto di tutta la provincia di Napoli, ad Afragola il 9,47%, ad Arzano il 10,91%, a Calvizzano l’11,39%, a Casalnuovo l’11,18%, a Villaricca il 12,31%, ad Aversa il 12,49%.

I prossimi dati usciranno alle 19 e alle 23 quando si chiuderanno i seggi. Lo spoglio inizierà immediatamente dopo. Teleclubitalia sarà in diretta dalle 23.15 per commentare i dati nazionali ma soprattutto quelli campani, in tv su canale 77 del digitale terrestre e sui nostri social network.

A Benevento ha votato il 14,32%, a Salerno il 14,90%, ad Avellino il 14,93%, a Caserta il 13,72%.