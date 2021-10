Alle ore 15 si sono ufficialmente chiuse le urne per le elezioni amministrative. Ricordiamo che si è votato per la scelti dei sindaci di 1.192 Comuni, oltre che il nuovo governatore della Calabria dove è candidato Luigi De Magistris, sindaco uscente della città di Napoli.

Exit Poll Calabria

Alle regionali in Calabria, secondo il primo exit poll di consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è in testa con il 46,5-50,5%, a seguire la candidata di centrosinistra Amalia Cecilia Bruni 24-28%. Luigi de Magistris è al 21-25% mentre Mario Oliverio è al 1,5-3,5%.

Exit poll Rai – Milano

Milano, il primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai: Giuseppe Sala raggiunge una forchetta del 54-58%, seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con il 32-36%. Seguono Layla Pavone (M5s) e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%. Dunque, Beppe Sala va verso la vittoria al primo turno.

Torino centrosinistra avanti

Il primo exit poll del consorzio Opinio per la Rai (80% copertura del campione) dà il candidato del centrosinistra Stefano Lorusso avanti con il 44-48% dei voti. Paolo Damilano (centrodestra) viaggia tra il 36,5 e il 40,5 per cento. Terza Valentina Sganga (M5s) con il 7-9 per cento.

Roma verso il ballottaggio

A Roma si va verso il ballottaggio, stando alle tendenze di Swg per La7. Il confronto tra due settimane sarebbe tra Michetti (29-30%) e Gualtieri (27-28%). Calenda e Raggi sono accreditati di circa il 18%.