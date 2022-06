Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla mamma e non si sa ancora il perché. La piccola di quasi 5 anni è stata ritrovata cadavere poco fa nelle campagne del catanese, zona isolata non molto distante dalla sua abitazione.

Da una primissima ricostruzione, sarebbe stata proprio la madre, Martina Patti, 24 anni, ad indicare il luogo dove era stato occultato il cadavere della bimba. La donna, dopo un lungo interrogatorio, è crollata confessando tutto agli inquirenti. Dunque non c’è stato alcun rapimento. Quanto raccontato dagli investigatori dalla 24enne era il frutto di una messinscena o di una bugia che non ha retto alle pressione degli investigatori.

La famiglia era conosciuta in città. Martina, la madre della bambina era casalinga mentre il padre della piccola, Alessandro Del Pozzo, svolgeva lavori saltuari e aveva precedenti penali: nel 2020 era stato arrestato per una rapina in una gioielleria e, nel 2017, per reati in materia di droga. In merito alla rapina è stato poi assolto per “non avere commesso il fatto”. I due, entrambi giovanissimi, era separati e non vivevano più insieme.

“C’è un angelo in paradiso e poi c’è o una mamma che non stava bene psicologicamente o qualcuno ha combinato qualche pasticcio. La nostra società ha gli eroi e i disgraziati”, aveva affermato il parroco di Massannunziata e rettore del santuario di Monpilieri, Padre Alfio Privitera, dopo il ritrovamento del cadavere della piccola Elena. “Che questa vicenda – aggiunge- diventi un motivo per riflettere sul valore della vita e sull’assistenza da dare alle persone che non stanno bene con la testa”.