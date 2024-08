Il Cilento diventa la cornice di un matrimonio da sogno: Ed Westwick, celebre per il ruolo di Chuck Bass in “Gossip Girl”, ha detto “sì” alla modella e attrice Amy Jackson. La coppia ha scelto il suggestivo Castello di Rocca Cilento, nel comune di Lustra, per celebrare le nozze, che si stanno svolgendo in un’atmosfera di grande riservatezza e lusso.

Un matrimonio da sogno: location e dettagli

La cerimonia si svolge in una delle location più affascinanti del Cilento, il Castello di Rocca Cilento. Immerso nella natura e con una vista mozzafiato, il castello rappresenta il luogo ideale per un matrimonio fiabesco. I festeggiamenti, iniziati ieri, proseguiranno fino a domani, con una serie di eventi esclusivi che includono un party di benvenuto, la cerimonia nuziale e un brunch conclusivo.

Il party pre-wedding in Costiera Amalfitana

Il matrimonio di Ed Westwick e Amy Jackson è iniziato con un party pre-wedding all’insegna della cucina italiana: una serata di pizza e pasta per accogliere amici e parenti. Amy Jackson, che ha incantato tutti con tre cambi d’abito durante i festeggiamenti, è arrivata in Cilento in yacht privato, accompagnata dal figlio Andreas, indossando un abito da sposa in stile sirena, chiuso sulla schiena da laccetti.

Un menù esclusivo firmato Damiano Carrara

Ed Westwick e Amy Jackson hanno scelto di celebrare il loro amore in una delle destinazioni più romantiche e autentiche d’Italia, il Cilento. Con una location da sogno, un menù esclusivo e una serie di eventi pensati per celebrare al meglio questo momento speciale, il matrimonio della coppia si preannuncia come uno dei più memorabili dell’anno.

Per il grande giorno, gli ospiti possono aspettarsi un menù raffinato e ricercato. I dolci saranno curati dal famoso pasticcere Damiano Carrara, volto noto della TV italiana, che ha annunciato di essere diretto al matrimonio di Ed e Amy direttamente dal suo Atelier di Lucca. Le prelibatezze verranno servite durante il ricevimento nel magnifico Castello di Rocca Cilento.

Gli ospiti

Il matrimonio, blindatissimo per garantire la privacy degli sposi, vede la partecipazione di numerosi ospiti illustri. I festeggiamenti sono iniziati ieri e culmineranno con la cerimonia nuziale di oggi. La giornata di domani sarà probabilmente dedicata a un brunch conclusivo, per salutare gli invitati in un’atmosfera rilassata e conviviale.