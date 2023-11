Cambiano i percorsi di alcuni bus Eav che servono l’università di Monte Sant’Angelo. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno.

Trasporti Eav: nuovi percorsi di bus universitari per Monte Sant’Angelo

Attraverso una nota l’azienda di trasporti fa sapere che “a partire dal prossimo 6 novembre il percorso del bus tra l’università di Monte Sant’Angelo ed il comune di Quarto sarà modificato per consentire i collegamenti per/dal polo universitario anche per gli studenti di Qualiano. Il servizio partirà quindi dal comune di Qualiano, mantenendo comunque il transito per Quarto”. Gli orari ed i punti di fermata saranno pubblicati sul sito www.eavsrl.it. Nuove partenze anche da Casoria.

Percorso da Casoria Cittadella a Università Monte Sant’Angelo\Agnano

Casoria-Cittadella 7:00

Casoria-via G-Pascoli 7:05

Casoria – via Padula 7:10

Casoria – via Petrarca 7:15

Casoria – p.zza Dante, stazione Trenitalia 7:20

Napoli – Monte Sant’Angelo (Polo Uni) 7:55

Napoli – Piazzale Tecchio Stazione Cumana 8:00

Napoli via Nuova Agnano (Polo Uni) 8:10

Percorso da Università Agnano\Monte Sant’Angelo a Casoria Cittadella