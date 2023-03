È morto a 39 anni il noto tiktoker Michele Rosiniello, conosciuto con lo pseudonimo “Il Naspi”. Originario di Foggia, aveva conquistato con i suoi video migliaia di followers sul social cinese.

È morto Michele “Naspi”, il TikToker aveva 39 anni

Non si sa come il giovane sia morto o se soffrisse di qualche patologia. “Abbiamo perso un grande foggiano, chi ha visto i suoi video può capire che era una bellissima persona e portava allegra”, il commento dell’altro tiktoker Nathan.Fg. Nel suo ultimo video, registrato due giorni fa, diceva: “Voglio stare bene con me stesso ed essere solo felice in questo periodo”.

“Sui social – scrive un altro fan – ha portato allegria a tutti con i suoi video divertenti. Vedere una persona andarsene così e lasciare tutto all’improvviso, è un dolore troppo forte. ‘Top Love’ come dicevi sempre”.

La sua morte ha colpito tantissimi utenti di TikTok, che quotidianamente seguivano i video che Rosiniello pubblicava e che registrava ovunque, dalla strada alla sua abitazione e perfino mentre passeggiava per il suo quartiere Candelaro di Foggia. I funerali si terranno il 2 marzo alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Foggia, dove ci saranno tantissimi fan a salutarlo per l’ultima volta.

