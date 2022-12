È morto oggi, a poche ore dal nuovo anno, Benedetto XVI. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”, si legge nel comunicato della Santa Sede.

È morto il Papa emerito, Joseph Ratzinger

Era da tempo malato, ma le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore tanto che nel corso dell’ultima udienza generale del 2022 papa Francesco aveva chiesto di pregare per lui. Il papa emerito e 265esimo Papa della Chiesa cattolica aveva 95 anni.

Nato in Marktl am Inn, nel territorio della Diocesi di Passau (Germania), il 16 aprile 1927, si dimise nel febbraio 2013. Era stato eletto papa dal conclave il 19 aprile 2005, dopo la morte di Giovanni Paolo II. Da nove anni Benedetto XVI viveva nel monastero vaticano “Mater Ecclesiae”, dove si era ritirato pochi mesi dopo la rinuncia al pontificato nel 2013, l’anno in cui venne eletto al soglio pontificio Francesco.

Articolo in aggiornamento