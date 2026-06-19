È morto Igor Protti, ex calciatore del Napoli: lutto nel mondo del calcio

L’ex calciatore Igor Protti è morto stanotte. Ha giocato per gli azzurri nella stagione ’97/98. Protti combatteva con un tumore al colon. Ne ha annunciato la scomparsa la famiglia: “Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo”.

È morto Igor Protti, ex calciatore del Napoli

La famiglia ha condiviso un messaggio che lo stesso Igor desiderava diffondere: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale – scriveva Protti – l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

L’ultimo saluto del Napoli

Lo ricorda anche la SSC Napoli, con un messaggio su X: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, la squadra e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, simbolo straordinario e indimenticabile bomber del calcio italiano. Ha indossato la maglia azzurra nella stagione ’97/98, dando il suo encomiabile contributo e facendosi sempre amare per le sue doti umane e sportive. Ha lottato fino alla fine con il suo consueto spirito coriaceo, mostrando un meraviglioso attaccamento alla vita e alla sua famiglia. Ciao, Igor”.

La famiglia fa sapere che dalle 15 di oggi la salma si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.