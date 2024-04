È sempre caos la mattina alla Tav di Afragola. Nonostante l’aumento dei prezzi e l’ampliamento del parcheggio dello scorso anno, trovare posto per l’auto è un terno al lotto.

Un paradosso per una stazione che punta tutto sull’interscambio tra macchine e treni visto che non c’è nessun mezzo per arrivarci e neanche a piedi è raggiungibile

Una situazione insostenibile per molti pendolari.

Una volta all’interno c’è la beffa diversi stalli sono liberi

Una stazione che doveva rappresentare un punto di svolta per l’area nord, ma senza i necessari servizi rischia di diventare una trappola per i passeggeri.