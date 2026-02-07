Droga tra Pompei e Boscoreale: cocaina in auto e un chilo di hashish in casa, scattano arresto e denuncia

Operazione antidroga della Polizia di Stato tra Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale. Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno arrestato un 21enne di Torre Annunziata e denunciato un 19enne di Boscoreale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto in via Nolana, a Pompei, dove i poliziotti hanno controllato un’auto con a bordo il 21enne, trovato in possesso di un involucro di cocaina e 20 euro. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire altri 13 involucri della stessa sostanza e 245 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Per il giovane sono scattate le manette.

Nel corso di un’altra attività investigativa, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 19enne di Boscoreale. Alla presenza di un familiare e con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati sequestrati 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilogrammo, circa 5 grammi di canapa indiana e materiale per il confezionamento della droga. Poco dopo, il 19enne si è presentato spontaneamente negli uffici del Commissariato ed è stato denunciato