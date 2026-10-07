Cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento. E’ quanto trovato dai carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania che hanno arrestato Francesco d’Agostino per detenzione di droga a fini di spaccio.

Giugliano, cocaina nel forno: arrestato il 45enne

Parte la perquisizione che viene estesa anche ad una cantina a lui in uso. All’interno di un forno abbandonato e di una credenza vengono trovati 5 involucri di cocaina per un totale di 220 grammi, un involucro con dentro 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è ora in carcere in attesa di giudizio.