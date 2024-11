Maxi-blitz all’alba dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Eseguite oggi, 12 novembre, misure cautelari nei confronti di 33 persone – 17 in carcere e 16 agli arresti domiciliari – ritenute vicine al clan Amato-Pagano operante tra Scampia, Melito e Mugnano.

Droga dalla Spagna, sgominati due gruppi criminali legati agli Amato-Pagano di Melito: 33 arresti

L’indagine, condotta dalla DDA partenopea, ha permesso di svelare due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico di droga. Sebbene non collegate tra loro, utilizzavano lo stesso canale di approvvigionamento gestito in Spagna. L’operazione dei carabinieri è stata eseguita in collaborazione con la Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) e con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia.

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall’essere composta da più di dieci persone, dalla disponibilità di armi.L’indagine ha permesso di svelare la presunta esistenza e operatività di due distinte organizzazioni criminali operanti nel territorio napoletano, dedite al traffico di cocaina e hashish. Sebbene non collegate tra loro, entrambe utilizzavano lo stesso canale di approvvigionamento gestito in Spagna da un noto narcotrafficante tuttora latitante.