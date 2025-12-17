Un’operazione scattata all’alba ha colpito duramente un sistema criminale attivo tra Mondragone e il territorio casertano. Dalle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di traffico di stupefacenti, porto illegale di armi da fuoco e trasferimento fraudolento di valori, su disposizione del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Droga, armi e affari illeciti: maxi blitz dei Carabinieri a Mondragone

L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal Procuratore dott. Pierpaolo Bruni, con il supporto dei Procuratori Aggiunti dott. Carmine Renzulli e dott.ssa Graziella Arlomede.

Secondo quanto trapelato nelle prime ore, le indagini avrebbero consentito di ricostruire un sistema articolato di traffico di droga, con collegamenti anche alla detenzione e circolazione illegale di armi, nonché a operazioni di occultamento e intestazione fittizia di beni.

Conferenza stampa alle ore 10.30

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10.30 di oggi, che si terrà presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.