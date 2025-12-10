Droga a Mugnano, preso mentre vendeva stupefacente: arrestato 33enne

Nuovo colpo allo spaccio di droga sul territorio di Mugnano. I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza Davide Sarnataro, 33 anni, pluripregiudicato, sorpreso mentre cedeva stupefacente durante un controllo mirato. L’operazione conferma l’attenzione costante dei militari dell’Arma, che – nonostante le risorse limitate – continuano a ottenere risultati significativi nella lotta alla criminalità locale.

Il blitz e l’arresto

I carabinieri hanno fermato Sarnataro durante uno scambio sospetto, trovando lo stupefacente già pronto per la vendita. L’uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. L’azione arriva a breve distanza da un altro arresto per droga eseguito nella stessa zona, segno dell’intensificazione dei controlli e dell’impegno dei militari nel contrasto alle piazze di spaccio. Il 33enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.