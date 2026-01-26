Drammatico incidente stradale a Grazzanise: Domenico muore sul colpo a 50 anni

Tragedia lungo via Vaticale, l’arteria che collega Casal di Principe a Grazzanise, dove nella serata di ieri si è verificato un incidente stradale mortale. La vittima è Domenico Catapano, 50 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano e residente a Grazzanise, che ha perso la vita a seguito di un violentissimo scontro frontale tra due auto.

Scontro frontale lungo via Vaticale a Grazzanise

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, uno dei veicoli coinvolti avrebbe invadendo improvvisamente la corsia opposta, causando un impatto devastante. Per Catapano, le lesioni riportate nello schianto sono state fatali nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Nell’incidente è rimasto ferito anche l’altro conducente, A.N., 27 anni, residente a Bellona, trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno valutando tutte le possibili cause che hanno portato al tragico scontro.