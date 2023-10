Aveva appena 18 anni il giovane ciclista travolto e ucciso sulla Nazionale Appia nel territorio di Rotondi, in provincia di Benevento. Per la vittima non c’è stato niente da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi.

Tragedia sull’Appia, 18enne investito e ucciso da due auto

Secondo quanto ricostruisce Ottopagine.it, il 18enne era appena uscito da un bar dove aveva fatto colazione e si era incamminato lungo la statale in sella alla sua bici quando sarebbe stato urtato da una Fiat 500 L. L’impatto con lo specchietto della macchina gli ha fatto perdere l’equilibrio. In quel momento è sopraggiunta un’altra auto – una Skoda – che ha travolto il ciclista mentre era a terra.

Entrambi i conducenti dei due veicoli si sono fermati per prestare i primi soccorsi e hanno poi allertato il 118. Purtroppo per il giovanissimo – originario del Burkina Faso – non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente i carabinieri di Montesarchio per i rilevamenti del caso. Da accertare le responsabilità degli automobilisti. La salma, su disposizione del magistrato è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale san Pio.