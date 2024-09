Triste notizia per Peppe Di Napoli, il titolare della “Pescheria di Napoli”, molto popolare su TikTok, famoso anche per la sua partecipazione all’isola dei Famosi: Peppe ha scoperto di avere un tumore. A rivelarlo lui stesso attraverso i social con un post che sta raccogliendo centinaia di messaggi di vicinanza e solidarietà.

Dramma per Peppe Di Napoli: scopre di avere un tumore. “Domani mi opero”

Di Napoli si era sottoposto a dei controlli medici nelle ultime settimane. Da quanto racconta, i medici hanno trovato tanti piccoli linfomi nel corpo che vanno subito rimossi.

Il suo post racconta cosa è successo: «Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro. Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipi nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso».

«Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma – conclude Peppe di Napoli – ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi! Inoltre ringrazio infinitamente il Dott.Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità! Vi voglio bene».