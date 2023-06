È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa un ragazzo di 25 anni che, nella giornata di sabato mattina, è precipitato dal balcone di casa riportato gravi ferite.

Dramma nell’Agro Aversano, ragazzo di 25 anni precipita dal balcone

A darne notizia è Edizione Caserta- L’abitazione si trova nei pressi di corso Umberto I, a San Cipriano d’Aversa. Stando a quanto emerso dalla ricostruzione delle forze dell’ordine il giovane sarebbe caduto in modo fortuito. Dinamica e cause sono, però, ancora da chiarire.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118 che ha condotto d’urgenza il 25enne al pronto soccorso del nosocomio di via Gramsci dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso in attesa di sciogliere la prognosi sulle sue condizioni.

Un episodio simile

Soltanto pochi giorni fa a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, una ragazzina di 13 anni è precipitata dalla finestra al terzo piano di un edificio nel complesso popolare “219”, in via Giorgio la Pira, mentre stava sistemando una tenda. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Santobono di Napoli: la bimba è cosciente e non è in pericolo di vita. Il pm di turno della Procura di Nola ha avviato tutti gli accertamenti necessari alla sezione rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.