Paura questa mattina a Mariglianella dove un uomo è precipitato mentre era impegnato nella copertura di una serra all’interno di un vivaio.

Dramma nel napoletano, operaio cade una scala mentre è al lavoro

Secondo le prime informazione, l’operaio, appartenente ad una ditta esterna, si stava occupando della sistemazione di una serra quando è precipitato da una scala da un’altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Brusciano per le indagini e i rilievi del caso.

L’operaio, un uomo di 49 anni è trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Nola e poi al San Giovanni Bosco. È in attesa di intervento per una frattura vertebrale. Al momento non si conoscono le sue condizioni.