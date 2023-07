Dramma nel napoletano, precisamente ad Ercolano, dove un fotografo è precipitato da una porta finestra dell’ex struttura alberghiera Eremo al Vesuvio, ora in disuso. L’episodio su cui procedono gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 luglio.

Dramma nel napoletano, fotografo precipita nel vuoto durante servizio fotografico

Da quanto si apprende, l’uomo era intento ad effettuare un servizio fotografico quando è precipitato nel vuoto. Il fotografo è stato immediatamente trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli per ricevere le cure mediche del caso. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, non si troverebbe in pericolo di vita.

La struttura è abbandonata da anni anche se è stata utilizzata in passato come set cinematografico e più di recente dal misterioso giovane cantane napoletano Liberato come location per il video della sua canzone “Me staje appennenn’amò” del 2019.