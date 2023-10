Macabra scoperta a Sant’Anastasia, nel napoletano, dove un uomo di 45 anni è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue. L’ipotesi più accreditata al momento è quella dell’omicidio.

Dramma nel napoletano, 45enne ritrovato in una pozza di sangue

Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo è stato ritrovato nel letto della sua abitazione casa, in via Masseria Cosciolonga 143, con numerose ferite d’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando di Napoli e i sanitari del 118 che non ha potuto fare altro che constare il decesso.

Ai militari dell’arma sarà affidato il compito di accertare la dinamica di quanto accaduto. Molto probabilmente sul corpo della vittima il magistrato di turno disporrà l’esame autoptico. Al momento l’identità del 45enne ancora non è stata resa nota.