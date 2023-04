Dramma in questi minuti nella zona di Marcianise, nel casertano. Come riporta Edizione Caserta, una donna originaria di Pignataro Maggiore è deceduta all’esterno di un centro estetico di via Fratelli Kennedy per un malore improvviso.

Dramma nel casertano, esce dal centro estetico e muore

Secondo quanto appreso, la donna si sarebbe recata al centro di bellezza per un trattamento e quando è uscita ha accusato un malore che le è stato fatale. Inutili i tentativi di soccorso sia del personale che degli operatori sanitari del 118.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Marcianise per avviare le indagini del caso e informare l’autorità giudiziaria, anche se si tratta di un decesso legato a cause naturali. Sotto choc i clienti del centro che hanno assistito impotenti alla tragica scena. Sconosciuta ancora l’identità della vittima.