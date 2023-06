E’ sotto choc la città di Maddaloni per la morte di Domenico Del Monaco, il fornaio 54enne rimasto folgorato da una scarica elettrica all’interno della sua panetteria. Inutile l’arrivo del 118.

Dramma a Maddaloni, fornaio muore folgorato da una scarica elettrica

Le circostanze della tragedia sono ancora da chiarire. Domenico stava lavorando nel suo negozio in via San Francesco d’Assisi quando sarebbe stato colpito da una scarica elettrica che l’ha ridotto subito in gravi condizioni. I soccorritori hanno provato a rianimarlo sul posto, mentre in strada una folla silenziosa si è assiepata intorno al panificio in attesa di conoscere le sue condizioni.

Il 54enne è stato poi trasportato in ospedale ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire alle cause del decesso e alla dinamica dell’incidente che gli è costato la vita. Domenico era riconosciuto un maestro nella sua professione e aveva ereditato una lunga tradizione di famiglia che durava da decenni. La salma è stata sequestrata e si trova presso l’istituto di medicina legale di Caserta.