Ennesimo dramma legato ai botti di capodanno a Macerata Campania, in provincia di Caserta. Un bambino di 11 anni ha raccolto un petardo inesploso che è poi deflagrato tra le mani. Il minore è rimasto ferito.

Macerata Campania, raccoglie petardo inesploso: rimane ferito a 11 anni

Secondo quanto riporta Casertace, l’undicenne era con gli amici. La comitiva stava facendo esplodere alcuni petardi e uno di essi non è esploso. Il giovanissimo allora ha deciso di andare a riprenderlo per controllare la miccia. Tuttavia, mentre lo teneva tra le mani, il mortaretto è detonato esplodendogli in faccia.

Il ragazzino a quel punto si è accasciato a terra toccandosi il volto. Spaventati, gli amichetti hanno chiamato i soccorsi. L’undicenne è stato trasportato in ospedale e affidato alle cure dei sanitari. Non sono note le sue condizioni e i danni riportati al momento dell’esplosione. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Si aggrava dunque il bilancio dei feriti di Capodanno, sebbene non si sia registrata per fortuna alcuna vittima.