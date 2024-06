Tragedia nella serata di ieri, sabato 8 giugno, a Napoli alla Stazione Centrale. Un uomo, di cui non si conosce l’età e la nazionalità, come anticipa IlMattino, è travolto dal treno in corsa.

Dramma in stazione a Napoli, uomo investito e ucciso dal treno in corsa

Secondo una prima ricostruzione, erano da poco trascorse le ore 22 quando il treno, che era in entrata in stazione, ha investito e ucciso sul colpo la vittima. Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria per i rilievi del caso. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto volontario. Il traffico ferroviario ha subito forti rallentamenti con ritardi fino a 80 minuti.