Tragedia a Diamante, in Calabria, dove una donna originaria di Castellammare di Stabia è morta stroncata da un malore mentre era in acqua.

Dramma a Diamante, napoletana muore in vacanza mentre è al mare

La vittima, 83 anni, aveva scelto il litorale cosentino per trascorrere qualche giorno di vacanza con alcuni amici. Aveva deciso di fare un tuffo per rinfrescarsi quando si sarebbe sentita male. Avrebbe dato segni di annegamento tanto da far scattare i soccorsi.

I sanitari del 118 hanno però potuto constatarne solo il decesso, nonostante i tentativi di rianimazione. Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe stata colta da infarto. La notizia della scomparsa ha creato sgomento nel centro campano ed in particolare nella comunità della cattedrale di Castellammare di Stabia in quanto la donna era molto attiva nelle attività parrocchiali.