Dramma al matrimonio: operaio di Napoli si sente male e muore durante la festa nuziale

Quello che avrebbe dovuto essere un giorno di gioia si è trasformato in una tragedia che ha scosso profondamente familiari e amici. Antimo Squillace, 49 anni, operaio originario di Napoli ma residente a Bornasco (Pavia), è deceduto improvvisamente durante il ricevimento nuziale con la compagna, Federica Vespo, 31 anni. La coppia aveva pronunciato il fatidico “sì” poche ore prima, con rito civile celebrato dal consigliere comunale Amilcare Nardi. Dopo la cerimonia, tra sorrisi e applausi, i festeggiamenti si erano spostati in un agriturismo di Montebello della Battaglia, nell’Oltrepò pavese, dove parenti e amici attendevano la cena e la musica.

Dramma alle nozze: operaio di Napoli muore durante il suo matrimonio

Poco prima dei balli, lo sposo si era ritirato per cambiarsi d’abito. È in quel momento che un arresto cardiaco lo ha colpito all’improvviso. I presenti hanno dato subito l’allarme e sul posto sono intervenute le squadre del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ogni sforzo dei medici è purtroppo risultato inutile: l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Lo sgomento dei presenti

Il dolore e lo sconcerto sono stati immensi: nel giro di poche ore la festa si è trasformata in lutto. Antimo e Federica convivevano già da tempo e avevano deciso di suggellare la loro storia con il matrimonio. Solo qualche ora prima, lo sposo aveva condiviso su Facebook la foto delle fedi, simbolo della felicità che lo animava in quel giorno speciale. Secondo quanto emerso, Squillace non aveva problemi cardiaci noti. Proprio l’assenza di patologie pregresse rende ancora più difficile da accettare una morte così repentina, che ha lasciato increduli gli invitati e scossa l’intera comunità.