Momenti di paura nel pomeriggio di ieri al Centro Commerciale Campania. Una donna di 69 anni è caduta sule scale mobili ed ha battuto violentemente la testa a terra riportando gravi ferite. Immediatamente sono intervenuti i presenti, tra cui un infermiere, prima dell’arrivo del 118.

Secondo quanto riporta Casertace.it, la vittima era in compagnia del marito e della sorella quando, in circostanze da chiarire, è inciampata insieme alla nipote ipovedente, una donna di 40 anni, mentre stava salendo le scale mobili. La 69enne è rovinato al suolo insieme alla nipote. Il rumore dell’impatto e le urla dei parenti hanno richiamato l’attenzione di un infermiere, Ciro P., in borghese presente sul posto, il quale ha prestato un primo soccorso e allertato il 118.

I paramedici hanno caricato le due vittime in ambulanza e le hanno trasportate all’ospedale di Marcianise. Mentre la 40enne ha riportato una lieve ferita alla caviglia, l’altra più anziana ha invece riportato una importante ferita alla fronte ed al setto nasale con ulteriori traumi minori agli arti superiori e inferiori. Per fortuna non è in pericolo di vita. La scena dell’incidente avvenuto ai danni della 69enne è stata immortalata anche da alcuni clienti presenti in quel momento al centro commerciale Campania. Così un pomeriggio di shopping si è trasformato, per molti, in una giornata da dimenticare.