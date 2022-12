Momenti di paura ieri al centro commerciale Campania. Come riporta Casertace.net, una ragazza di 31 anni F.B., di Napoli, ha accusato uno shock anafilattico ed è stata trasportata in ospedale.

Paura al centro Campania, 31enne in choc anafilattico grave in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, la giovane napoletana si era recata presso il noto centro commerciale di Marcianise per fare shopping. Successivamente aveva deciso di fermarsi in un noto locale di Piazza Campania per mangiare qualcosa.

Dopo aver ingerito un boccone ha cominciato a stare male. Senso di soffocamento, viso cianotico e altri sintomi da choc anafilattico. Immediatamente sono scattati i soccorsi ed è stato chiamato il 118.

La 31enne è stata portata in codice rosso all’ospedale di Marcianise. Sarebbe in gravi condizioni. Da ricostruire le ragioni del malore, quasi sicuramente provocato da una forma di allergia al cibo che stava mangiando.