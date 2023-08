Tragedia stamane nelle acque salernitane di Sapri. Un uomo di 62 anni è morto dopo essersi tuffato in mare. L’uomo è deceduto dopo essere annegato.

Sapri, uomo morto in mare

La vittima è Andrea Sainato, di professione barbiere, papà dell’influencer Gian Maria Sainato, concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e originario proprio di Sapri. Il corpo è stato recuperato e riportato a riva da un poliziotto libero dal servizio che ha allertato il 118 e la Capitaneria di Porto.

Stando a prime ricostruzioni, un bagnino, che in quel momento monitorava il litorale, si è subito lanciato in acqua per soccorrerlo riuscendo a trascinarlo sulla spiaggia. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo ma, purtroppo, è stato tutto inutile. Attoniti i passanti che hanno assistito alla scena.