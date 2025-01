Si chiamava Ennio Cifone e aveva appena 47 anni il lavoratore originario di Rocchetta e Croce (Caserta) stroncato da un malore improvviso mentre si trovava in via Napoli a Maddaloni, presso il deposito della ditta “Lombardi Distribuzione SRL”.

Dramma a Maddaloni, si sente male mentre è a lavoro e muore: addio a Ennio Cifone

L’uomo stava lavorando nell’azienda di cash e carry quando si è sentito male accasciandosi al suolo, poco dopo le 10. Come riporta Edizione Caserta, è scattato l’allarme ma nonostante l’intervento dei sanitari per lui non c’è stato niente da fare. I sanitari, a malincuore, hanno dovuto dichiarare il decesso della vittima. A porre fine alla vita dell’uomo una arresto cardiaco. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per avviare le indagini. La salma della vittima è già stata restituita alla famiglia.

La lettera della sorella

Commovente il post di cordoglio scritto dalla sorella Marinella su Facebook. “Oggi il mio fratellone, come lo chiamavo io e lui si gongolava perché sentiva di essere lui il fratello maggiore, l’uomo della nostra famiglia, è volato in cielo senza alcun preavviso. E, invece, era solo il mio fratellino, buono come mai nessuno, con un cuore grande che, forse, non ha retto anche per il troppo dolore che stava provando per me. Sono solo felice che è stato a casa mia in questi giorni e proprio stamattina mi ha accompagnata a fare degli esami medici per i quali era così preoccupato che ho dovuto rassicurarlo io. Perché Ennio era così, o meglio è così, perché per me è ancora qui con noi, quando ama, ama in maniera incondizionata […]. Avrebbe voluto una vita diversa da quella che viveva, ma continuava a sognare che un giorno avrebbe trovato la sua serenità e tranquillità. Ti ricorderò sempre per i tuoi discorsi sulla storia, di cui eri talmente appassionato da sapere cose che non avevo mai letto sui libri di scuola. Ti voglio un bene dell’anima e sarai sempre nei mio cuore.”