A breve il Parlamento si fermerà per la pausa estiva e, a differenza dello scorso anno, in questa estate 2023 anche i nostri politici si concederanno qualche giorno di vacanza.

Per molti queste saranno vacanze italiane. A partire dalla premier Giorgia Meloni che dovrebbe essere in Puglia, precisamente in Valle d’Itria per una mini-vacanza formato famiglia. Forse soggiornerà in una masseria salentina. Non è escluso che con lei ci siano anche la sorella e il compagno, nonché ministro dell’Agricoltura Lollobrigida.

Le vacanze 2023 dei politici italiani

Rimaniamo nel partito di Fratelli d’Italia con il responsabile dell’organizzazione, Giovanni Donzelli. Per lui meta doppia, una parte della vacanza a Chieti, l’altra in Abruzzo, così da dividersi equamente tra mare e montagna.

Sceglie invece la montagna Matteo Salvini che andrà a Pinzolo, in Trentino. L’altro vicepremier Antonio Tajani ha scelto invece Fiuggi. La località in provincia di Frosinone è un rinomato centro termale, ed è anche il luogo d’origine di sua madre.

Giorgio Mulè, vicepresidente alla Camera, si rilasserà in Sicilia, a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Giovanni Toti, Governatore della Liguria, se ne va in Versilia. Lì in Toscana c’è la sua casa estiva e la raggiungerà per qualche giorno odi relax. In Puglia ci sarà anche Licia Ronzulli di Forza Italia.

Ha invece scelto di lasciare per un po’ l’Italia Carlo Calenda, che porterà i figli a visitare la Normandia e i luoghi dello sbarco americano del 1944. Poi andranno verso il mare de La Rochelle, nella Nuova Aquitania francese. All’estero anche il segretario di Sinistra Italia, Nicola Fratoianni, che ha scelto di lasciare proprio l’Europa: per lui le vacanze saranno in California.

C’è invece chi lavorerà a Ferragosto, ed è il ministro della Cultura Sangiuliano che ha una riunione fissata per le ore 10.30 con i dirigenti del suo Ministero.