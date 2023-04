Uno dei protagonisti indiscussi del Giovedì Santo è senz’altro la zuppa di cozze, piatto tipico della cucina napoletana. Pochi ingredienti ma combinati sapientemente: cozze, polpo, lumache di terra (dette anche “munacelle”), peperoncino, aglio, pomodori, prezzemolo e gli immancabili crostini di pane con cui fare la mitica “scarpetta”. Non è tradizione se il piatto non viene condito con “o’ russ”, olio piccante dal gusto inconfondibile.

La zuppa di cozze: come nasce

L’usanza di consumare questa pietanza il Giovedì Santo risale al tempo di Ferdinando I di Borbone, notoriamente golosissimo di pesce e di frutti di mare, in particolar modo di cozze. Alcune testimonianze raccontano infatti che fosse lui stesso a prenderle nelle acque di Posillipo per poi farsele preparare dai cuochi di corte, con una ricetta di sua invenzione: le “cozzeche dint’â connola”, l’antenata dell’odierna zuppa di cozze napoletana.

Tuttavia, le abitudini alimentari del monarca borbonico preoccuparono il frate domenicano Gregorio Maria Rocco poiché considerate troppo peccaminose. Per questo padre Rocco ammonì più volte Ferdinando I facendogli promettere che almeno nella settimana santa avrebbe rinunciato alle sue ghiottonerie.

Ma il re non voleva fare a meno delle sue amate cozze, quindi escogitò un modo per poterle assaporare senza che venisse scoperto. Ordinò, quindi, ai suoi cuochi di modificare la ricetta, preparando un piatto a base di cozze, pomodoro e piccante. Una versione più semplice e rustica del piatto originale, che invece era molto più elaborato. La notizia si diffuse velocemente anche fuori dalle cucine del palazzo e ben presto fece il giro di tutta la capitale del Regno delle due Sicilie.

Il popolo, che voleva replicare il piatto del re, non poteva permettersi l’acquisto delle cozze e quindi le sostituì con le più economiche lumache. Nacque così una zuppa di lumache, volgarmente dette “ciammarruche”, preparata con lo stesso sugo di quella di cozze.

Le migliori zuppe di cozze a Napoli e provincia

È tradizione, quindi, celebrare il giovedì santo mangiando una buona zuppa di cozze. Ma dove mangiarla a Napoli? Vi proponiamo alcuni locali in cui assaporare questa deliziosa pietanza.

1. ‘O Russo

Si trova nella zona occidentale della città, al civico 317, in Via Marano nel quartiere Pianura. La sua zuppa di cozze è conosciuta in tutta Napoli.

2. Da Corrado

Situato nel cuore del centro storico, lo storico ristorante Da Corrado prepara una zuppa di cozze come tradizione vuole. Si trova in via Michele Tenore, a pochi passi da via Foria.

3. A figlia do’ marenaro

Punto di riferimento per tantissimi cittadini, turisti e anche personaggi famosi per le sue specialità a base di pesce, A figlia do’ marenaro è uno dei ristoranti di punta della città di Napoli.

4. Taverna do’ rre

Taverna rustica a due passi da piazza Municipio, nel cuore della città tra il e molo Beverello e il Maschio Angioino, Taverna do’ rre è uno dei locali più noti in centro per la sua zuppa di cozze.

5. Cantina Antica

Da Napoli ci spostiamo in provincia. A Giugliano è famosa per la sua zuppa di cozze Cantina Antica, situata in via S.Giovanni a Campo, a due passi da via Fratelli Maristi, in pieno centro. Nata da un’ex cantina di vini, da anni serve ai suoi clienti ottime zuppe di cozze e altri piatti a base di pesce.

6. Ristorante Caronte

Allontanandosi da Giugliano e andando verso Pozzuoli, non si può non far tappa al Ristorante Caronte, in via Provinciale Lucrino Averno. La location è molto suggestiva: sembra quasi che il locale galleggi sul Lago d’Averno. Qui potrete gustare un’ottima zuppa di cozze godendo di un panorama mozzafiato.

7. Impasto e pasta

Sempre a Giugliano c’è un altro ristorante che prepara un’ottima zuppa di cozze. Sua particolarità, molto apprezzata dai tanti clienti, è quella di “incoronare” la regina del Giovedì Santo con un tarallo di qualità. Parliamo di Impasto e Pasta, situato in via della Libertà 492.