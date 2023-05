Il Napoli lascia Udine. Dove atterra la squadra di Spalletti

Dopo la trasferta a Udine, il Napoli di Spalletti è ufficialmente campione d’Italia 2022/2023. La squadra è ora attesa in città dalla folla cittadina pronta a festeggiare.

Quando rientra il Napoli da Udine? Orario e data del ritorno in città della squadra

I tifosi del Napoli presenti a Udine hanno festeggiato in campo con i giocatori alla Dacia Arena, così come a distanza lo hanno fatto i migliaia di supporter azzurri presenti al Maradona per assistere alla partita attraversi i maxi-schermi presenti a bordo campo.

Oltre alla grande festa che ha colorato le vie della città, c’è grande attesa per conoscere i dettagli del viaggio di ritorno della squadra dal Friuli alla Campania. Ecco, proprio su questo punto il presidente Aurelio De Laurentiis, durante la riunione in Prefettura di martedì, è stato molto chiaro: “Dobbiamo tornare in sicurezza – ha spiegato – Rientreremo la mattina, in tarda mattinata, o probabilmente alle tre del pomeriggio” ma senza dare garanzie. E in effetti dopo la vittoria di ieri la squadra ha deciso di soggiornate a Udine prima di ritornare a Napoli. Ma con quale mezzo? E soprattutto in quale scalo atterrerà l’aereo degli azzurri?

Dopo la partita contro l’Udinese, terminata 1-1, il Napoli è rimasto ad Udine nella notte e ripartirà quest’oggi alla volta del capoluogo campano. Nel primo pomeriggio è prevista la partenza dal Friuli con arrivo alle 15:55 all’aeroporto militare di Caserta-Grazzanise.

Napoli campione a Udine

Il Napoli ha vinto lo Scudetto grazie al pareggio contro l’Udinese: alla rete di Lovric ha risposto Osimhen. Il pari è bastato per il titolo matematico.