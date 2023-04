Ancora tragedia sul lavoro. Tre operai sono caduti mentre stavano potando alcuni alberi nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 al Golf Club “Le Rovedine”.

Doppia tragedia sul lavoro: due operai morti dopo volo di 20 metri

Due sono deceduti sul colpo mentre il terzo, un ragazzo di 25 anni è in gravissime condizioni al Niguarda di Milano. Secondo una primissima ricostruzione, i 3 uomini stavano effettuando la manutenzione del verde pubblico quando, improvvisamente, sarebbe ceduto il cestello della gru rimanendo schiacciati.

Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco, Ats, Carbinieri polizia locale e 118. e la morte. Purtroppo nonostante il disperato tentativo di salvare la vita agli operai sul posto per due di loro non c’è stato più nulla da fare. Il terzo si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda: qui lotta tra la vita e la morte. I pompieri lo hanno dovuto disincastrare dai resti della piattaforma.