Ancora episodi di discriminazione e intolleranza nei confronti dei tifosi napoletani. Non solo a Salerno. Ma anche a Caserta e provincia. Almeno due gli episodi documentati.

Tifosi della Casertana “impediscono” i festeggiamenti del Napoli

Secondo quanto riporta Paesenews, i tifosi rossoblù avrebbero espressamente invitato i casertani a non esporre vessilli e bandiere inneggianti al Napoli nei pressi della zona del Monumento ai Caduti, da sempre teatro di manifestazioni sportive, a pochi passi dallo stadio. Massima l’attenzione della Polizia di Stato in in una zona dove si sono registrati in passato scontri tra le due tifoserie con bandiere bruciate e insulti reciproci.

Non va meglio a Piedimonte Matese, nell’alto casertano, dove nella notte sono stati vandalizzati alcuni striscioni dedicati al terzo scudetto installati con regolare autorizzazione. I festoni sono stati distrutti per ragioni non note. Si attende di visionare le telecamere poste nella zona (nei pressi del Comune) per capire gli autori del gesto, probabilmente riconducibile a tifoserie diverse.