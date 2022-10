Mentre l’Italia fa i conti gli con effetti climatici dell’ottobre più caldo degli ultimi anni, i meteorologi già annunciano l’arrivo della “novembrata”: un’ondata di caldo anomalo che si spingerà alle nostre latitudini anche nei giorni a cavallo del ponte di Ognissanti e in quelli successivi.

Dopo l’ottobrata, arriva la novembrata: il caldo anomalo che non dà tregua

Per gli esperti sono gli effetti del cambiamento climatico. Sta di fatto che il 2022 si confermerà l’anno più caldo degli ultimi 200 e passa anni anche grazie al novembre che si prepara ad arrivare. Dopo Scipione, infatti, che ha fatto diverse incursioni soprattutto al Sud da mese di maggio, un altro anticiclone porterà la colonnina di mercurio sopra i 30 gradi in diverse regioni, in special modo in Sardegna e Sicilia. Si tratta dell’anticiclone di Halloween.

A confermare queste previsioni il meteo.it. «L’alta pressione africana è stata la protagonista assoluta del tempo, non solo sull’Italia, ma anche sul resto del continente», spiegano i meteorologi del potale. Ad eccezione di un periodo breve di pochi giorni, a metà maggio, l’anticiclone è sempre presente sul bacino del Mediterraneo e lo sarà fino alla fine del mese. Dopo i temporali di lunedì 24, il resto della settimana sarà ancora all’insegna di Scipione, per poi lasciare spazio al nuovo anticiclone.

Temperature sopra i 30 gradi

A preoccupare gli esperti il prolungato periodo di siccità e temperature massime che non accennano a diminuire. In Italia, infatti, saranno più alte di 6/8°C su quasi tutta l’Italia, con le massime di 26-27°C da Nord a Sud, mentre sulle due Isole Maggiori si arriverà anche a 30-32°C. E per novembre le temperature non accennano a diminuire e se così fosse si tratterebbe della prima novembrata della storia. Non è la prima volta che novembre in Italia inizia all’insegna del caldo. Sarebbe però un evento più unico che raro registrare temperature prossime ai 30 gradi oltre i primi del mese. Un’estate infinita che si prolungherebbe fino alle porte del periodo natalizio.