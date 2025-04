«Ho detto a Giorgia Meloni, una donna straordinaria, che Ischia dovrà passare sotto il controllo e la proprietà (ownership) degli Stati Uniti. È una questione strategica: ci serve per la sicurezza delle nostre basi NATO nel Mediterraneo, dove ormai navigano indisturbati sommergibili russi e droni cinesi camuffati da yacht. E poi, parliamoci chiaro: dopo tutto quello che abbiamo fatto per l’Italia – dal Piano Marshall in poi – un risarcimento è il minimo. Stiamo parlando di almeno duemila miliardi di dollari. Ma secondo il mio vecchio commercialista del Bronx, quello con il poster di Totò in ufficio, la cifra reale potrebbe sfiorare i seimila miliardi.

Dopo la Groenlandia, Trump vuole Ischia e Lago Patria: “Mi ritirerò lì come Scipione”

Ischia è perfetta. Molto più compatta di altre isole, e con quelle terme natural. Gli americani impazziranno. Elon Musk, che ultimamente beve solo Biancolella, ha già detto che costruirà un ponte sospeso – alimentato a energia solare, ovvio – per collegarla alla base NATO più vicina di Lago Patria che pure dovrà diventare territorio americano. “Gia ho una casa a “Mar a Lago ora ne costruirò una anche a Lago Patria, ma la mia patria chi meglio di me può vivere dove è vissuto Scipione l’africano”. Il ponte invece sarà chiamato il Liberty Wellness Bridge. Un’opera faraonica, metà via militare, metà spa galleggiante.

Lì potremo stabilire nuove infrastrutture per la difesa e, al tempo stesso, aprire un paio di magnifici resort, uno dei quali sarà riservato ai veterani della Space Force. C’è anche in progetto una linea diretta Ischia-Austin per l’esportazione del coniglio alla cacciatora, che sta diventando virale in Texas dopo che un influencer lo ha definito “il pollo del futuro”.

Se l’Italia dovesse opporsi? Beh, siamo pronti a ogni scenario. In fondo, Ischia è solo un punto su una cartina per loro, mentre per noi è il futuro. I cittadini isolani? Alcuni potranno restare, certo, specie se sanno cucinare. Ma non escludiamo un piano di redistribuzione su altre regioni italiane – quante sono, 48? 52? Non ricordo. E Venezia? Bezos ci ha messo gli occhi da tempo. C’è già un battello Amazon Prime che fa il giro delle calli. Ma questa è un’altra storia».

Avete letto fin qui, ora ve lo possiamo dire: Pesce d’Aprile.