Dopo il grave incidente avvenuto a Rio de Janeiro nel mese di aprile, Raffaele De Simone, un giovane pizzaiolo di 32 anni originario di Casalnuovo, ha fatto ritorno in Italia.

Caduto da oltre 3 metri, Raffaele può ritornare in Italia dopo un operazione da centinaia di migliaia di euro

Il suo rientro è stato possibile grazie all’aiuto di una vasta rete di supporto e a un intervento diretto delle istituzioni regionali.

Ad aprile, durante il soggiorno in Brasile per motivi di lavoro, Raffaele cadde da una altezza di tre metri e mezzo, riportando gravi ferite alla testa, multiple fratture e un’emorragia polmonare che, insieme alla compressione delle vertebre cervicali, ha causato una tetraplegia.

Nonostante la mancanza di una copertura assicurativa, i medici dell’Hospital Municipal Souza Aguiar effettuarono un’operazione sperimentale per decomprimere il midollo spinale e riallineare le vertebre cervicali. Questa procedura ha rappresentato una speranza vitale per Raffaele. Il giovane è stato successivamente trasferito in una clinica specializzata nella riabilitazione da gravi traumi spinali, con un costo di 4.500 euro al giorno.

L’ospedale brasiliano ha poi emesso una fattura di 350.000 euro. Una cifra proibitiva per la famiglia De Simone che ha avviato una campagna di crowdfunding su GoFundMe per chiedere aiuto. Il risultato sono stati oltre 120.000 euro raccolti. Questi fondi hanno fornito un supporto cruciale, ma non sufficiente a coprire tutte le spese.

L’intervento della regione Campania

Di fronte alla complessità della situazione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto personalmente, promettendo di rimborsare le spese per il volo militare che ha permesso il rientro di Raffaele a Roma.

Oggi, Raffaele De Simone è ricoverato in una struttura sanitaria di neurochirurgia a Roma, dove continua a ricevere le cure necessarie per migliorare la sua condizione.

La sua storia ha toccato il cuore di molti e ha messo in luce la solidarietà e l’impegno della comunità e delle istituzioni nel supportare uno dei loro cittadini in un momento di estremo bisogno.