Ancora sangue sulle strade giuglianesi. Una donna di 70 anni, di origini ucraine, è stata investita da una moto nella serata di ieri in via Appia, all’altezza di Sant’Antimo, al confine con il comune di giugliano. Dopo l’impatto, il conducente del mezzo si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Donna investita lungo la via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo: è in prognosi riservata

L’incidente si è verificato in serata, quando sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, allertati per un investimento pedonale. Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’anziana sarebbe stata travolta da una moto. Il centauro, invece di fermarsi per verificare le condizioni della donna e chiamare i soccorsi, avrebbe proseguito la marcia facendo perdere le proprie tracce.

La 70enne è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove si trova in prognosi riservata. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di raccogliere gli elementi necessari a risalire al motociclista fuggito dopo l’impatto.