TORRE DEL GRECO. E’ stata ritrovata senza vita dai carabinieri. La vittima aveva solo 49 anni.

Cadavere in un appartamento a Torre del Greco

I fatti sono accaduti a Torre del Greco, in un appartamento di via Madonnelle.

E’ lì che i militari dell’arma sono intervenuti intorno alle 20 e hanno ritrovato all’interno dell’abitazione il cadavere di una 49enne. La donna era sul proprio letto e non sono stati riscontrati segni di violenza. La salma è stata comunque sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Non sono ancora chiare le cause del decesso. Le indagini delle prossime ore potranno far chiarezza su quanto accaduto, se si sia trattato di morte naturale o c’è dietro dell’altro.