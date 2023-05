Lite in piazza per una donna contesa a colpi di martello e spranga. E’ successo a Vitulazio, nella piazza centrale.

Come spiega Casertace.net, che è in possesso anche un video, due uomini si sono resi protagonisti di una zuffa in pieno centro. Alla base del litigio una donna coniugata con uno dei due. Uno era armato di martello; l’altro di una mazza di legno. Nel filmato diffuso in rete, i duellanti si insultano a vicenda, si minacciano, sferrano qualche colpo a debita distanza.

La scena si è consumata nei pressi di un bar, sotto gli occhi attoniti di un avventore. A provare a separarli un giovane di circa trent’anni. Per fortuna non ci sarebbero feriti nonostante gli schiamazzi e qualche colpo assestato all’avversario. Sembra che a scatenare la zuffa sia stato il comportamento scorretto che uno dei due ha tenuto nei confronti della moglie dell’altro. Forse un corteggiamento o una vera e propria relazione extraconiugale.

