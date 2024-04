Gioielli e soldi per un totale di oltre 110mila euro. È stato questo il bottino della truffa messa in atto da un 18enne di Scampia nei confronti di un’anziana residente nei pressi di piazza Nazionale, nel centro di Napoli.

Donna anziana truffata a Napoli, criminale scappa con 110mila euro

La truffa era scattata lunedì scorso, 15 aprile. Il giovane criminale aveva già studiato la vittima: sapeva con chi viveva, conosceva le sue abitudini e, forse, anche che avesse in casa una grossa somma in contanti. Per prima cosa ha cercato di isolarla: ha telefonato al marito e, fingendo di essere il figlio, gli ha chiesto di scendere in strada per ritirare un pacco, probabilmente per farlo allontanare dall’abitazione.

Subito dopo la donna riceve una seconda telefonata. A parlare con l’anziana il finto figlio che ha chiesto di preparare 7mila euro in contanti, per pagare una multa, e le ha detto che a breve un amico sarebbe passato a ritirarli. Dopo qualche minuto un giovane ha bussato al citofono. L’anziana lo ha fatto entrare ma, prima di dargli il denaro, si è insospettita e ha iniziato a gridare. A quel punto il ragazzo ha arraffato 500 euro che erano sul tavolo della cucina, le ha strappato dalle mani la scatola contenente soldi, ha preso un contenitore di biscotti contenente i gioielli ed è scappato.

L’arresto

La donna e il marito hanno chiamato il 113 e hanno raccontato l’accaduto alla pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale, fatta intervenire sul posto dalla Centrale Operativa. Gli agenti del commissariato Montecalvario, grazie alle descrizioni fornite e agli elementi ricavati dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato ieri pomeriggio il 18enne in via Miano, a Scampia, a bordo dello scooter usato per il furto; alla vista dei poliziotti il ragazzo ha tentato di scappare ma è stato raggiunto e bloccato. È stato trovato in possesso di due telefoni cellulari e di 2.500 euro.