Donata opere al museo Cam: “a Giugliano non ne abbiamo la possibilità”

Si chiama “Artigiani” ed è l’installazione al Cam, Museo di Casoria in esposizione fino all’8 Maggio, donata dall’artista e gallerista giuglianese Franco Riccardo. Le opere, dopo l’esposizione, saranno installate in forma permane presso il museo, così come altri contributi culturali e artistici donati da Riccardo. Un pezzo di Giugliano, quindi, in un luogo di arte e cultura in cui il mondo si ritrova in uno spazio espositivo di provincia, punto di riferimento internazionale.