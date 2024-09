L’associazione Domizia, considerando i costanti reati di tipo ambientale che subisce lo specchio d’acqua del Lago Patria, in linea con le proprie attività statutarie e con il sostegno dell’Ente Riserve regionali Foce Volturno, desidera dare impulso per la creazione di un tavolo istituzionale permanente di concentrazione per la difesa e valorizzazione del Lago Patria.

Domizia e Ente Riserve presentano il tavolo istituzionale per il Lago Patria

* Lo strumento, che da questo momento definiremo TLP (Tavolo Lago Patria), è su base volontaria.

* I partecipanti fissi saranno gli amministratori pubblici dei municipi di Castel Volturno, Giugliano e Villa Literno, che già hanno espresso desiderio di aderire. Di volta in volta, in base ai temi trattati, parteciperanno i rappresentanti dell’Ente Riserve Regionali Foce Volturno, del Consorzio Bonifica Basso Volturno, esponenti della magistratura, delle forze di polizia, delle categorie produttive, turistiche e sportive e in generale gli stakeholder che hanno eterogenei interessi sull’area.

* Lo scopo del TLP è l’attuazione nelle singole amministrazioni, dopo aver valutato l’interesse collettivo e sinergico del sic Lago Patria, di programmazioni utili a tutelare e valorizzare lo specchio d’acqua del Lago Patria. Va necessariamente segnalato che nonostante il lago sia scrigno di biodiversità fra i più ricchi d’Italia, che sulle sue sponde ci siano i resti archeologici della colonia del generale Scipione l’Africano, che abbia lo stadio del Remo per il canottaggio più grande della Campania, l’invaso sia illegalmente usato in maniera criminogena da eterogenei soggetti come una vera e propria discarica, dove vengono costantemente smaltiti rifiuti soprattutto liquidi di natura organica, ma anche chimica.

Fra le sue attività i componenti del TLP si impegneranno per individuare in maniera precisa e scientifica gli scarichi abusivi e illegali presenti nei propri territori di pertinenza, denunciando ogni illecito riscontrato e mettendo in campo ogni atto utile per reprimerli. Chiaramente si tratta di attività già svolte singolarmente dagli attori coinvolti, ma col TLP si favorirà lo scambio di informazioni, di know how e tutto quello che occorrerà per massimizzare le risorse e arrivare allo scopo in maniera più precisa e rapida.

Dopo l’individuazione dei nuovi scarichi illegali i componenti del TLP verificheranno che gli enti preposti attuino le bonifiche necessarie. Il tutto per restituire al Sic Lago Patria la sua vocazione naturale, salvare la sua fauna e flora e favorire una fruizione pubblica dell’area nel rispetto dell’ambiente, del territorio e delle norme, vincoli e regolamenti previsti.

I compiti dell’associazione Domizia nell’ambito del TLP saranno i seguenti:

* Organizzare gli incontri fra gli amministratori pubblici dei Comuni coinvolti, contattando le parti e individuando la sede dove si svolgeranno.

* Accogliere richieste da parte di altre associazioni di volontariato, categorie professionali e simili che desiderano rapportarsi con i componenti del TLP su tematiche che hanno a oggetto lo scopo statutario del tavolo

* Occuparsi della comunicazione pubblica di ciò che viene deciso fra le parti durante i lavori del TLP

I compiti delle amministrazioni nell’ambito del TLP pubbliche saranno

* Partecipare agli incontri organizzati da Domizia con presenza o del sindaco, o dell’assessore all’ambiente, o di dipendenti e funzionari degli uffici ambientali.

* Ascoltare chi ha chiesto di confrontarsi sulle tematiche del TLP

* Rapportare cosa è stato fatto dal proprio Ente per raggiungere gli scopi del TLP nel periodo precedente all’ultimo incontro, e cosa sarà fatto nel tempo successivo al prossima riunione.