Le forti piogge e i temporali hanno causato un’imponente alluvione lungo la strada statale 7 quater, nota come “Domitiana“, generando disagi significativi sia in direzione Lago Patria che verso Pozzuoli.

La criticità maggiore si è concentrata all’uscita Varcaturo, dove le precipitazioni abbondanti hanno causato un enorme allagamento, trasformando la strada in un percorso difficile e pericoloso per gli automobilisti. A causa di questa situazione, il traffico lungo la Domitiana è entrato in tilt da diverse ore, con lunghe code di veicoli.

Gli operatori della segnaletica stradale sono intervenuti chiudendo la corsia colpita dall’allagamento e cercando di indirizzare il traffico in maniera sicura. La situazione resta però ancora critica.

Sui social, non manca chi fa ironia. “Grande vocazione turistica per l’aperture della nuova piscina di varcaturo” scrive un utente nel gruppo fb di quartiere.

L’allerta meteo gialla rimane in vigore per l’intera giornata.