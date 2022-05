Manuel Bortuzzo non sarà a Domenica In. A diffondere l’indiscrezione è il sito DavideMaggio.it a poche ore dalla messa in onda di domenica 8 maggio, rivelando non solo che l’ospitata del nuotatore in trasmissione è saltata, ma anche il motivo. Secondo quanto viene riferito, Mara Venier non avrebbe gradito l’intervista fatta da Bortuzzo con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 proprio ieri, sabato 7 maggio, e così avrebbe chiamato Manuel e il padre Franco dicendogli che la loro presenza non era più gradita.

Domenica In, Mara Venier annulla l’ospitata di Manuel Bortuzzo: “Non lo vuole più”

“Salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e DavideMaggio.it vi svela il motivo – si legge -. Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista”.

Il nuotatore avrebbe dovuto presentare assieme al padre l’atteso film biografico “Rinascere“, che andrà in onda in prima serata su Rai1 proprio stasera con Alessio Boni e Giancarlo Commare nei panni proprio di Franco e Manuel Bortuzzo. “La Venier – si legge sul sito – considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante“. Al momento non ci sono conferme ufficiali.

A Verissimo, Manuel Bortuzzo ha parlato, tra l’altro, della sua rottura con Lulù Selassiè, conosciuta al Grande Fratello Vip. “La decisione di lasciare Lulù è stata solo mia, nessuno mi ha condizionato in questo”, ha detto raccontando una versione dei fatti diversa rispetto a quella data nei giorni scorsi dall’ex fidanzata. “La mia famiglia mi ha sempre supportato nei miei progetti di vita, ma mi ha sempre lasciato libero nelle scelte personali”.

“Probabilmente – ha detto Bortuzzo a Verissimo – mi sono immaginato tutto, mi sono sognato tante cose che poi non si sono realizzate“. Infine, ha replicato alle critiche mosse dalla stessa Lulù per il fatto di essere stata lasciata con un comunicato stampa: “Io le ho parlato tante volte – ha aggiunto Manuel – ma lei non mi ha mai ascoltato. Allora ho deciso di far uscire il comunicato e l’ho bloccata. Era l’unico modo per farmi ascoltare. Forse per lei la vita vera è quello che scrivono i social, per me non è così”.