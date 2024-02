Sassuolo e Napoli si sfidano nel recupero della 21^ giornata: match in programma mercoledì 28 febbraio alle 18 al Mapei Stadium. Azzurri obbligati a vincere dopo la beffa di Cagliari. Per i neroverdi esordio in panchina per Emanuele Bigica, appena subentrato all’esonerato Alessio Dionisi

La situazione degli azzurri in vista del recupero con il Sassuolo

A pochi giorni dall’amaro pareggio di Cagliari, Francesco Calzona perde anche Michel Cajuste, non convocato per l’impegno del Napoli contro il Sassuolo. Scalpita Junior Traoré, che si candida per una maglia da titolare, al fianco di Anguissa e Lobotka. Out Ngonge, che punta a recuperare per il ritorno degli ottavi di Champions League con il Barcellona. Allarme rientrato per Victor Osimhen, uscito pittosto affaticato nel match con i sardi. Calzona ritrova il capitano Di Lorenzo dopo la squalifica. Dubbio Ostigard-Natan in difesa. Davanti spazio al tridente Politano-Osimhen-Kvara