Discariche fantasma, roghi e attività senza permessi: blitz dei Carabinieri nella Terra dei Fuochi

È iniziata all’alba di oggi l’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in un nuovo ciclo di controlli mirati nelle aree sensibili della “Terra dei Fuochi”. Un dispiegamento capillare che, nel corso di poche ore, ha acceso i riflettori su discariche improvvisate, attività prive di autorizzazioni e abbandoni di rifiuti che minacciavano ambiente e salute pubblica.

Mondragone – Nel cuore dei “Palazzi Azzurri” emerge una discarica fantasma

Tra le ombre di un fabbricato in cemento armato mai completato, all’interno del complesso dei “Palazzi Azzurri”, i militari hanno scoperto una distesa di rifiuti stratificati negli anni: metalli provenienti da lavorazioni meccaniche, plastiche, scarti edilizi, residui di materiali ormai inglobati nel suolo come vene di un organismo malato. Un’area di circa 2.000 metri quadrati trasformata, nel silenzio, in una discarica abusiva. Tre persone, residenti nel casertano, sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti. Il sito è stato interamente sequestrato.

Carinola – Le saldatrici senza permesso: attività chiusa

A Nocelleto, la routine di una piccola attività di lavorazioni metalliche è stata interrotta dal controllo dei Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, affiancati dai militari del Nucleo Forestale di Sessa Aurunca. Dietro l’apparente normalità, i Carabinieri hanno trovato l’assenza totale delle autorizzazioni ambientali: emissioni in atmosfera non controllate, rifiuti pericolosi gestiti senza titoli, gas di scarico non tracciati. Il titolare è stato denunciato e l’intero laboratorio – circa 100 mq – è stato sequestrato.

Francolise – Nel fondo agricolo, i segni del fuoco

Tra serre e coltivazioni, nella frazione Sant’Andrea del Pizzone, i Carabinieri hanno individuato un terreno dove qualcuno aveva abbandonato e in parte bruciato rifiuti agricoli: teli in plastica anneriti dalle fiamme, canaline di irrigazione deformate dal calore, contenitori in polistirolo sparsi come scaglie bianche sul terreno.Due proprietari sono stati denunciati per abbandono di rifiuti non pericolosi e l’area, circa 80 metri quadrati, è stata sequestrata.

Castel Volturno – Accanto alla strada, i resti di una discarica domestica

In viale D. Guidi, a pochi passi dalle abitazioni, i militari dell’Arma hanno trovato cumuli di rifiuti scaricati senza controllo: vecchi mobili, detriti da demolizione, frammenti di sanitari, pneumatici abbandonati ai margini dell’asfalto. Circa 50 metri quadrati trasformati in uno scenario di degrado. L’area comunale è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziaria al sindaco pro tempore.