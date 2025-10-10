Disastro strade a Villaricca, annunciata asfaltatura dopo denunce e polemiche

Una situazione indegna che andava avanti da oltre 2 mesi. Strade interessate da una grave dissesto stradale a Villaricca dopo i lavori iniziati in estate. Polvere e slalom tra le pericolose voragini nella zona tra via Enrico Fermi e via Giancarlo Siani. Uno scempio denunciato diverse volte anche dalla nostra redazione, ascoltando residenti e automobilisti. Ora sarebbe in arrivo finalmente il ripristino del manto stradale.

Disastro strade a Villaricca, annunciata riasfaltatura dopo denunce e polemiche

Il sindaco di Villaricca, Francesco Gaudieri, ha annunciato finalmente le date dei lavori di asfaltatura. L’intervento sarà eseguito dal 20 al 25 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la corretta esecuzione dell’opera. Ancora un’altra settimana di attesa quindi per avere strade decenti, “per migliorare la sicurezza stradale, la percorribilità e il decoro urbano” come sottolineano del primo cittadino che si è scusato anticipatamente – a nome dell’amministrazione comunale – per eventuali disagi alla viabilità, chiedendo, collaborazione e comprensione da parte di tutta la comunità. Lavori attesi da tempo ma la cittadinanza chiede una gestione migliore dei diversi cantieri strade in città, troppe volte avviati senza comunicazione e generando un caos per il traffico.